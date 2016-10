Endise Sauna-Mari elu on raske. Jussiga oli raske ja ega Andresega ka kerge ei ole, Pearuga ehk küll, aga see jääbki ainult mõtteks – Andres lööks maha. Nüüd on Mari nagu peenem proua ja võiks feministiks hakata, aga ei saa – Andres lööks maha. Nii sa siis istud ja vaatad seriaale – häält kõvemaks panna ei saa – Andres lööks maha. Andres on taimetoitlane ja budist ja käib trennis, kaks tellist lööb korraga pooleks.

Tuleb vait olla, tuleb edasi kannatada. Kui enam ei jõua kannatada, siis tuleb öelda ja-jah ja edasi kannatada. Vahel ikka räägitakse, et Andres lõi Jussi teibaga maha ja riputas kase oksa. Teised aga ütlevad, et kuuse oksa. Kes seda teab, mingit uurimist ei toimunud, politseiülem on ka vegan ja budist.

Ega sellel vegani-värgil iseenesest midagi viga ole, seda taimetoidu liini mööda toodi hea hunnik euroraha talusse. Raske on, aga paljudel on veel hullem, parem kui midagi ei ütle ja midagi ei mõtle. Lastest on ka veganid kasvanud.