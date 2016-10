Sauna-Jussi elu on raske. Ta on vaene. Tark ta just ka ei ole. Ei ole ettevõtlik, lahe ega selge silmavaatega. Midagi ei ole. Hea kui sokid on, aga alati ei ole. Ükskord oli isegi raha, see juhtus siis, kui Soomes palka maksti. Ükskord maksti, jah, enne lubati ja pärast ka lubati, aga rohkem enam ei makstud. Sama siin, nii tööl kui töötukassas.

Töötukassas piinati pikalt, koolitati ja vaevati sajal kombel, lubati maksta. Ei makstud. Teinekord oleks peaaegu makstud, mingi mees seisis töö juures stopperiga selja taga ja ütles, et kui kiiremini teed, siis makstakse. Juss tegi 1,38 korda kiiremini, kiideti, toodi teistele eeskujuks, pilt pandi kohalikku lehte, tõsteti kaks korda palka, aga palka välja ei makstud. See oli Jussi elu kõige ilusam aeg.

Siis läks Mari Andrese juurde lapsehoidjaks. Läks ja jäi. Mari silmad läksid ilusaks. Mari silmad oli järsku sellised nagu pangakontori naistel. Mitte nendel, kes letis istuvad, vaid nendel, kellel on tagapool oma väikesed toad. Juss teadis, et nendesse tubadesse ja silmadesse ei ole tal kunagi asja ja poos ennast üles. Oli ka aeg.