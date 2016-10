Lambasihvri elu on raske. Ta on kole. Rikka mehe naine küll, aga täielik Lambasihver. Ta andis juba ammu alla. Ta võtab vähe ruumi, aga parem kui ta teeb seda sihtasutuses. Kaamlisihvrite õiguste tões ja vaimus edendamise sihtasutuses. Kui ei edenda, ega siis ei edene.

Mitu puuda mahesuhkruasendajat on koos õiglaselt ekspluateeritud kohviga alla loputatud. Uuringud näitavad, et õiguste osas on teatavaid arenguid, aga väga palju on veel ära teha. Ega see kerge ei ole. Konverentsid, lähetused, aruanded, aruanded ja veel kord aruanded. Aruandeid teevad muidugi töötajad, aga nad räägivad nendest kogu aeg.

Seda kuuldes tahaks nutta, aga nutmine veab lõusta viltu ja veel koledamaks läheb. Päev päeva järel. Iga päev kaheksa tundi tööd, kaheksa tundi iluravi ja kaheksa tundi erootiliste unenägudeta und. Elu on kannatus, vanadus, haigused, kaamlisihvrite õigused ja surm. Õiglaselt ekspluateeritud kohvil on surnuaialillede maitse.