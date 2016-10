"Bussi tulid teismelised, kes taha pinki istuma vajusid ja oma mobiilist ja kõlarist valjult muusikat kuulasid," selgitab Maret, kes asja esmalt eemalt jälgis.

"Muusika keerati valjemaks ja ka jutuvadin tõusis. Kõik reisijad keerasid pead ja heitsid pilke, kuid keegi midagi ei öelnud," märkas naine, et ka bussijuht piilus peeglist bussi tagaosas toimuvat.

Kaks peatust sõideti edasi, misjärel Maret tundis, et tema enam seda lärmi ei kannata.

"Ütlesin neile valjult üle bussi, et nad võiksid oma muusika vaiksemaks panna, mitte kõik ei jaga nende muusikamaitset. Mõtlesin, et kui jäängi vaikima - mis sõnumi ma sellega oma lapsele edastan," usub Maret, et kaaskodanikud peavad aktiivselt julgema sekkuda.

Noored justkui korraks reageerisid ja keerasid muusika vaiksemaks, aga siis jätkus kõik endise lärmi sees. Seekord leidis vahejuhtum lahenduse sellega, et peagi jõudis buss kesklinna ja enamus inimestest väljus. Nende seas ka teismeliste seltskond.

Naise sõnul on ta varem näinud olukordi, kus noorukid loobivad jalgu istmetele ja lõhuvad sõidukit, kuid samuti ei tee teiste poolt tehtud märkusi märkamagi.

Mida aga saab teha, kuid bussis kaasreisijate rahu häiriv seltskond korrale kutsumisele ei reageeri?

Lõuna prefektuuri politseileitnant Meelis Lill selgitab, et ühissõiduk on avalik koht, kus kehtib nagu igas teiseski avalikus kohas nõue käituda nii, et teisi ei häiri.

"See hõlmab lärmi ja müra, sealhulgas ka liiga valjult muusika kuulamist. Korrakaitse seadusest lähtuvalt tuleb häirimist kui sellist hinnata keskmise inimese tasemelt ning arvestada seejuures üldtuntud tavasid," täpsustab ta.

Telefoni või makki käest rebida ei maksa

"Näiteks tähendab see, et kui keegi kuulab bussis klappidest muusikat ja nendest läbikumav tümps häirib tõsiselt kõrvalistujat, ei ole selline tegu seaduse järgi defineeritav üleüldiselt häiriva tegevusega. Kui bussis kuulatakse muusikat "sangast", mis ei ole bussis tavapärane ning see häirib suuremat hulka reisijatest, on tegu juba korrarikkumisega," selgitab Lill.



Politseileitnant soovitab, et esmajärjekorras tasub kõrvalistel juhtida asjaosaliste tähelepanu sellele, et tegu on häiriva tegevusega.

"Sekkumisõigus on igaühel, aga sekkumine peab olema proportsionaalne. Sõnaline märkus on piisav vastupidiselt sellele, et muusikariista või makki käest tirida ning seeläbi konflikti omalt poolt veelgi suuremaks õhutada. Üks on selge - kui ollakse füüsiliselt kellegi suhtes agressiivne, peab teavitama koheselt politseid, kes juhtunule reageerib," soovitab Lill muusikahuvilistel bussisõidul või muus analoogses olukorras kasutada kõrvaklappe ning arvestada enda harjumuste kõrval ka teiste inimestega.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk lisab, et kui olukorda kohapeal lahendada ei õnnestu, on politsei kaasamine õige otsus.