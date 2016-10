Kohalikud ei kiirusta siiski tulekera meteoriidiks nimetama ning nii mõnedki irkutsklased on veendunud, et nähtu oli Orenburgi militaarbaasist pärit rakett. Eriti äärmuslike arvamuste kohaselt oli tegemist nn Putini raketiga, mis tabas edukalt oma sihtmärki Kamtšatka poolsaart Kaug-Idas.

Siiski on leitud, et ICBM RS-18 nime kandev kaugmaa ballistiline rakett, mis Kamtšatka poole teele saadeti, oleks pidanud Irkutskist mööduma mitu tundi varem.

Sotsiaalmeedias levivate kommentaaride järgi nähti rohelist tulukest 25. oktoobri õhtul kella poole 8 paiku, mil see taevalaotuses ligi viis sekundit lendas.

Burjaatide ülikooli observatooriumi juhi Lilia Mironova sõnul oli lendav objekt inimkäte loodud. "Saan öelda täie kindlusega, et see polnud meteoriit, meteoor ega komeet," ütles ta lisades, et oma silmaga rohelist tulukest ei näinud, vaid vaatas eri videoid.

"On päris kindel, et me räägime inimese ehitatud objektist," lisas ta. "Esiteks, kui see maapinda puudutas, oleks tekkinud lööklaine ja kõik oleks seda tundnud. Kuid see ei jõudnud maapinnani."

Irkutski ülikooli observatooriumi direktor Sergei Jazev ei ole kolleegi väitega nõus. "Kahtlemata räägime me siiski boliidist," sõnas ta selgitades, et boliid on meteoor, mis plahvatab kosmoses ega kuku maapinnale nagu meteoriit.

"See põles atmosfääris ja roheline värv tuleneb kõrgest temperatuurist," ütles ta pilte hinnates.

Jazevi hinnangul võis meteoor olla ligikaudu poolemeetrise läbimõõduga. "Võib-olla see ei põlenud täielikult ära ja mõned kivitükid kukkusid maale."

Irkutski planetaariumi direktori Pavel Nikiforovi sõnul ei ole registreeritud selle aja paiku ühegi astronoomilise objekti kukkumist maale ning ka tema usub, et tulekera on inimkäte loodud. Nikiforov peab tõenäoliseks, et see võis olla mõni raketiosa või tükike.