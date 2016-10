Püha Jeruusalemmas tehakse korda Püha Haua kirikut, mis on väidetavalt rajatud Jeesuse haua kohale. Üle mitme sajandi avati ka hauakamber, millesse õnnistegija olevat pärast ristilöömist asetatud ja kus ta hiljem surnust üles tõusis, vahendas Guardian.

Restaureerimisprojektis osalev arheoloog Fredrik Hiebert kinnitas, et haua marmorkate on eemaldatud ja nüüd on teadlastel võimalik uurida haukambris olevaid pinnasekihte.

Samuti soovitakse hauakambrit tulevikus paremini säilitada ja kaitsta seda võimalike maavärinate eest. Püha Haua kirikus töötab ligemale 50 eriteadlast. Restaureerijad ja arheoloogid töötavad enamasti öösiti, kuna päeval on kirik täis palverändureid.

Püha Haua kirik asub Jeruusalemma kristlaste linnaosas. See on kuue erineva kristlaste konfessiooni hoole all. Kreeka, süüria ja etioopia õigeusklikud, armeenia apostellikud kristlased, roomakatoliiklased ja kopti kristlased on läbi aegade vaielnud, kes millist osa kirikust valdab. Erimeelsuste tõttu on kirkuvõtmed juba ligemale 900 aastat islamiperekonna hoole all.