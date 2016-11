Astun Ronimisministeeriumisse sisse, hinges kerge ärevus. Ma pole üldse kindel, et saan hakkama mööda seina ronimisega. Siis märkan aga tervet hulka ronivaid lapsi – taevake, kui nemad suudavad seda, miks ei peaks mina sama tegema?!

Ronimiseks ei pea olema kaasas spetsiaalseid trenniriideid. Mina lähen otse töölt ehk siis mul on jalas mustad püksid ja tavaline pluus. Küll aga antakse vastavad jalatsid. Surun enda suuruse jalanõusid jalga ja kohe hirmsasti pigistab.

"Kui jalatsid veidi pigistavad, ongi kõik õige. Niimoodi on sul lihtsam ronida," selgitab meie instruktor Jürgen.

Kõigil jalatsid jalas, suundume mattidele ja hakkame tegema soojendust. Puusaringid, käeringid, jalaringid. Soojendus kestab veidi üle viie minuti, misjärel suunab Jürgen meid juba seinale.

"Täna võite ronida maksimaalselt selle jooneni," ütleb ta ja osutab umbes nelja meetri kõrgusele. Muigan. No mina küll sellistesse kõrgustesse ei roni. Enne kõrgele ronimist tuleb meil aga ronida samal joonel paremalt vasakule.

Meie ronimisseltskonnas on kolm inimest. Vaatame üksteisele otsa – kes siis on see esimene julge?

"Mine-mine," julgustab kolleeg meie seltskonna ainsat meessugupoole esindajat. „Siin ei kehti ütlus, et naised esimesena.“

Kolleegil on küll esialgu väikesed raskused edasi ronimisega, kuid mõne minuti pärast on ta juba päris osav ja jõuab seina lõppu.

Lähen mina. Jõuan umbes meetri edasi, kui teatan: ei, ma tulen alla.

"See on koht, kus saad oma hirmudele otsa vaadata ja neid võita," ütleb Jürgen targad sõnad.

Nõustun temaga, aga hetkel on see hirm võitmiseks liiga suur.

Järgmisel päeval võivad käes valutada

Jälgin hoopis kolleege, kes tulevad päris kenasti toime. Tegelikult on Ronimisministeeriumis ronimas kümmekond inimest, enamik neist üksinda. On see mõne inimese jaoks jõusaali asemel tavaline õhtune trenn? Jürgeni sõnul on tõepoolest niimoodi. "Jõusaal on ju tuim, mina eelistan igal juhul ronimist. See on fun ning selles on nii vaimset kui ka füüsilist poolt," teatab ta. On tõepoolest näha, et tema ronib päris tihti, sest meie palve peale midagi põnevat näidata teeb ta eriti ägedaid ja veidi isegi ohtlikke hüppeid-liigutusi.

Nüüd lubatakse meil mööda ronimisseina üles ronida. Silmitsen ronivaid kolleege, kuni võtan viimaks julguse kokku ja proovin uuesti. Jürgeni sõnul on mööda rohelisi pidemeid üles ronimine kõige lihtsam, nii ma võtangi selle tee ette. Ja minu meelest on mööda ronimisseina kõrgemale ronida märksa lihtsam kui kõrvale ronida!

"Näed, sa saadki hakkama!" kilkab töökaaslane tunnustavalt. Olen ise ka enda üle uhke.

Seinalt maha tulles on aga tunda, et sõrmenukid on valusad kramplikust seinast kinni hoidmisest. Ka teised kurdavad sama probleemi üle. "Ega homme vist tööl e-maile saata ei saa," muigab üks kolleegidest. Jürgen hoiatab, et tõepoolest võivad nukid järgmisel päeval valutada – alguse asi.

Kas mööda seina ronimine on aga selline asi, mis sobiks kõigile? Jürgeni sõnul peab see lihtsalt meeldima. "Pärast seda on aga asi harjutamises," lausub ta.