Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon leiab, et pealinna juhtivale linnavalitsusele pole kohane valetada ja vassida. Üllatusviisid Moskvasse teinud linnaosavanem Maria Jufereva peaks andma linnavalitsusele ja volikogule aru oma käitumise kohta.





"Täiesti arusaamatu on see, mida linnaosavanem siis Moskvas tegi, kas tal oli vaba päev või pidi ta olema siselähetuses Laulasmaal. Lähetusse saab minna vaid ülemuse loaga. See tähendab, et linnvalitsus oleks pidanud olema teadlik Jufereva asukohast," selgitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets.

Fraktsiooni esimees leiab, et selline hämamine ja vassimine ei ole ühele linnaosavanemale, linnavalitsusele, mõlema pressiteenistusele ja tervele linnajuhtimisele kohane. "Keskerakondlik stiil tundub viimasel ajal olevat vusserdamine. Linna mainet kahjustatakse. Salaja käiakse Moskvas mingeid asju ajamas. Keegi väidetavalt ei tea, mida tehakse, kus tehakse ja kes teeb. Nii ei saa pealinna juhtida," täiendas Leemets.

Tallinna linnal pole ametlikku linnapead juba rohkem kui aasta. Samas saadavad linna palgal olevad daamid teda erasõitudel pidevalt. Taandatud linnapea on võetud Keskerakonna palgale. Reformierakond leiab, et oleks õige sellisel juhul ka teda saatvad daamid Keskerakonna palgale võtta. "Linnal on vaja linnapead. Täna on Edgar Savisaar linnapea ametist kõrvaldatud isik ja linna juhtivad ametnikud ei pea saatma teda Moskva reisidel. Ei pea ametist kõrvaldatud linnapea käima ka linnavalitsusega suhtlemas. Ta kasutab info saamiseks ja käskluste jagamiseks ustavaid linnaametnikke. Selline tegevus tuleb lõpetada," ütles Leemets.