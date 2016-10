Filipiinide president Rodrigo Duterte kinnitas, et andis jumalale lubaduse oma keelekasutust viisakamaks muuta, teatas BBC.

Duterte saabus riigivisiidilt Jaapanisse ja tagasiteel olevat jumal talle lennukis ultimaatumi andnud.

"Kuulsin häält, mis ütles mulle, et lõpetaksin vandumise või lennuk kukub alla. Andsin endale lubaduse, et ei ropenda enam," ütles president lennujaamas ajakirjanikele.

Duterte sõnul lubas ta jumalale, et ei kasuta enam slängi ega vandesõnu. Samas ütles president, et ilmselt võib ta USAst, Euroopa Liidust või oma kodustest poliitilistest vastastest rääkides siiski mõnikord jälle krõbedamaid väljendeid kasutada.

Duterte keelekasutus on lääneriikides juba kurikuulus, kuid kodumaal on see tema menu pigem suurendanud. Näiteks on Duterte nii paavsti kui USA presidenti Obamat kutsunud hoorapojaks, Euroopa Liitu nimetanud silmakirjalikuks ning ähvardanud Filipiinide ÜROst lahkumisega.