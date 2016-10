Igal aastal võistleb Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMFAS) võõrkeelsete filmide kategoorias mainekale Oscari auhinnale umbes 80 filmi, mille on välja valinud riikide ekspertkomisjonid. Need filmid osalevad tihedas konkurentsis esmalt võõrkeelse filmi Oscari nominatsiooni nimel ning lõppeesmärk on pälvida kuldmehike.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein märkis, et Oscarid on maailma ühe silmapaistvama kultuuri- ja meediasündmusena hea võimalus riikidele ennast ja oma kultuuri tutvustada. "Iga meie filmi edu selles võidujooksus kujundab meie riigi ja filmivaldkonna mainet laiemalt," ütles Sein.

Mängufilmi "Ema" Oscari kampaania läbiviija USAs on Los Angelesi mainekujundusfirma Kean&Kolar Communications. Sama firma publitsistid Jan Kean ja Deborah Kolar on esindanud muuhulgas selliseid filme nagu Oscari nominendiks valitud Poola film "Katõn" (2007) ja parima võõrfilmi Oscari võitnud Tšehhi film "Kolja" (1997). Ettevõte korraldab „Ema“ linastused Akadeemia liikmetele ja võõrkeelse filmi valimiskomisjonile Los Angeleses ja New Yorgis, samuti on nende vastutada kogu kampaania meedia- ja kommunikatsioonitöö.

Eesti Filmi Instituudi (EFI) juhataja Edith Sepp tõdes, et Oscari kampaania on kallis ja nõuab väga häid suhteid. "Ootused eesti filmi osas on suureks kasvanud nii kodu- kui ka välismaal. "Ema" eelis on muuhulgas filmi esilinastus Tribeca filmifestivalil ja USA levitaja olemasolu. Akadeemia liikmete esimene tagasiside filmile on olnud pigem positiivne," kinnitas Sepp.

"Ema"“ peaosas on näitleja Tiina Mälberg, filmi produtsent on Aet Laigu. Laigu lisas, et "Oscari võidujooksus" osalemine on vaieldamatult suur tunnustus kõigile asjaosalistele. "See on tunnustus ka neile kodumaistele talentidele, kelle loomingut me otseselt ja kaudselt saame tutvustada," rääkis Laigu.

Filmikadeemia komitee avalikustab viie riigi Oscari nominendid 24. jaanuaril 2017. Seejärel annavad oma hääled akadeemia teenekad ja tegevliikmed, kes on vaadanud kõiki viit nomineeritud filmi. Filmimaailma kõige mainekama auhinna, 89. korda jagatavate Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia Oscarite laureaadid selguvad Hollywoodis 26. veebruaril 2017.