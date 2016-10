Eesti raamatupoe- ja kinokett Apollo valiti eile õhtul rahvusvahelise konkursi The Global Service Design Award finaalis maailma parima teenusekontseptsiooniga ettevõtteks.



Apollo uuendusliku ärimudeli väljatöötamist nõustanud teenusedisaini ja brändinguagentuuri Brand Manual asutaja Kaarel Mikkini sõnul oli nimekal konkursil kümne finalisti hulka pääsemine juba väga tubli saavutus, aga see on tõesti äge, et üks Eesti ettevõte suudab omal alal ära teha kõigile maailma suurettevõtetele. “See ülemaailmne tunnustus näitab, et oleme Apolloga suutnud külastajate jaoks tõesti luua midagi väga erilist,” selgitas eile Amsterdamis auhinna vastu võtnud Mikkin.



Apollo tegevjuht Mauri Dorbek ütles, et raamatupood ei saa muuta seda, millise sisuga on müüdavad raamatud ja kino ei saa määrata, kui head on uued linastuvad filmid, küll aga saame oma klientide jaoks muuta kogemust raamaturiiulite vahel jalutades või kino külastades. “Oleme täna jõudnud sinna, et Apollo raamatupoed, kinod ja Blenderi mahlabaarid moodustavad ühe tervikliku meelelahutusliku sünergia, mida eestlased palavalt armastavad ja see peegeldub selgelt ka meie äritulemustes,” märkis Dorbek.



Teenusedisain on 21. sajandi ärivaldkond, kus agentuurid ei loo enam ettevõtetele pelgalt visuaalset identiteeti, vaid aitavad luua terviklikku lõppkasutaja kogemust, mis ka ärilist kasu tooks. 2009. aastal alguse saanud uuenduste järel on raamatupoena alustanud Apollo tänaseks meelelahutusbränd, mis lisaks raamatutele, muusikale ja filmidele on nüüd ka Eesti suurim kino- ja mahlabaaride kett.



Service Design Award on teenusedisaini tippauhind. Selle valimist korraldab 2004. aastal loodud teenusedisaini võrgustik Service Design Network, mis koondab valdkonna eksperte, koole ja ettevõtteid üle maailma. Ülemaailmsel konkursil hinnati silmapaistvaid projekte eelkõige mõju ehk kasutajakesksuse, organisatsiooni muutuse ja arengu ning numbrite ja väärtuse kasvu aspektist. Töid hindas rahvusvaheline tunnustatud professionaalidest koosnev žürii.