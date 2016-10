Pühapäeval toimub Mustpeade majas Estonia kauaaegse armastatud ooperisolisti Margarita Voitese juubeliõhtu. Kontserdi alguses astub kuulajate ette juubilar ise, esitades valiku oma lemmikteoseid.

Klaveril saadab Piia Paemurru. Linastub ka arhiivikaadritel põhinev lühifilm lauljanna pikast ja säravast karjäärist. Õhtu lõpus tulevad üllatusesinejatena lavale Voitese kahe koduteatri, Vanemuise ja Estonia delegatsioonid ja kunagised lavapartnerid. Juubeliõhtu saab teoks MTÜ Colla Voce koostöös Rahvusooperiga Estonia.



Margarita Voites sündis 1936. aastal Moskvas, käis koolis Tartus, õppis ülikoolis kaks aastat bibliograafiat, ent 1964. aastal lõpetas hoopis Tallinna Riikliku Konservatooriumi Linda Sauli klassis. Seejärel oli ta Vanemuise ning 1969–1990 Estonia teatri solist.

Esimese eesti lauljatarina esines ta 1973. aastal Moskva Suure Teatri laval, lauldes Violetta osa Verdi ooperis „Traviata“. Hoolimata aegadest sai ta võimaluse lisaks paljudele Euroopa maadele esineda Kanadas, Sri Lankal, Jaapanis ja Indias. Ta on olnud vokaalsümfooniliste suurteoste solist, esitanud kammerrepertuaari, oma sooloõhtutel enim aga ooperimuusikat.



Margarita Voitese plaatide seas on „Armastuse laulud“ (1984), „Ave Maria“ (2005) ja „Primadonna assoluta“ (2007), ta on osalenud filmides ning telesaadetes, rääkimata paljudest võluvatest osatäitmistest muusikateatrite lavadel.



Margarita Voites on kandnud NSV Liidu rahvakunstniku tiitlit ja saanud Georg Otsa auhinna. 2008. aastal valiti ta Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks. 2010. aastal ilmus tema elulooraamat „Margarita Voites. Imet tabades“. 2011. aastal pälvis ta Valgetähe III klassi teenetemärgi.