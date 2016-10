Riias täna toimuva Balti Assamblee aastaistungjärgu lõppedes annab Läti eesistumise üle Eestile, kes juhib järgmisel aastal Baltimaade parlamentaarse ja valitsusasutuste koostöö arendamist.

„Kuna regiooni järjepidev areng on meile väga tähtis, jätkab Eesti teemadega, mis eelnevatel eesistumisaastatel on olnud meile kõigile olulised,“ ütles Balti Assamblee presidendiks saav Helir-Valdor Seeder. „Meie eesistumine keskendub strateegiliselt olulistele prioriteetidele, millel on praktiline mõju igale riigile eraldi ja kogu regioonile.“



Tema sõnul on peamised eesmärgid Balti riikide julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, energiaturu, transpordi ja taristu kõikehõlmav käsitlus ning innovatsiooni ja teaduse arendamine.

„Eesti eesistumise ajal jälgime tähelepanelikult ka Balti huvide esindatust Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides,“ ütles Seeder. „Samuti jätkame koostööd Põhjamaade Nõukogu, Beneluxi parlamendi ja Visegradi riikidega, et töötada välja ühised seisukohad Euroopa Liidu tasandil.“