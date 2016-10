"Valter Ojaäär oli selline nähtus meie levimuusika ajaloos, kellele võrdset pole vastu panna," on laulja Heli Lääts veendunud. Heli repertuaari on kuulunud ka mitu Valter Ojakääru kirjutatud laulu, millest tuntuim on "Oma laulu ei leia ma üles".

"Lisaks heliloomingule on ta kirjutanud ju mitu raamatut meie levimuusika ajaloost. Ta oli selline inimene, kes hetkekski ei osanud olla ilma tööta. Ta kogu aeg kirjutas midagi, uuris midagi, tegi midagi. See, kuidas ta tundis maailma levimuusikat, oli fantastiline. Tal endal oli ääretult suur vinüülplaadikogu ja alati, kui Peetril (Heli abikaasal, dirigent Peeter Saulil – toim) oli vaja midagi teada saada, helistas ta Valterile ja niisamuti küsisin nõu tema käest ka mina. Me ju suhtlesime ka perekonniti ning tihti olime Valteri ja tema võrratu abikaasa, pianisti ja pedagoogi Heljo Sepa juures külalised nende armsas kodus Pirital. Nii et aitäh talle sinna teispoolsusesse, mida ta meie muusika tutvustamiseks ja lahkamiseks on teinud."