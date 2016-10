"Mina olen see inimene, kellel on õnnestunud Valteriga koos teles tööd teha," märgib laulja ja Eesti Televisiooni tuntuimaid saatejuhte Reet Linna. "Mäletatavasti "Muinaslood muusikas" oli saatesari, mis oli midagi erakordset, kuhu oli kaasatud ka Valter, kellega oli väga meeldiv koos töötada. Kahjuks on sellest sarjast jäänud alles vaid Rock Hoteli saade, sest ülejäänud kustutati kõik maha. See oli lavastuslik saade ning vaatamata sellele, et Valter oli vanema põlve muusik, oli tal rokimaailmaga väga hea suhe. Ta ei kuulunud nende vanemate muusikute hulka, kes oleks rokkmuusikat eitanud," rõhutab Reet. "Selles mõttes oli ta väga äge vanahärra. Olen teda nii palju intervjueerinud ja temaga lugusid teinud. Alati, kui oli mingi tagasivaatav saade, nagu "Tuleb tuttav ette" või "Ob-la-di, Ob-la-da", mis olid arhiivipõhised ja kuhu ma teda kutsusin, ütles ta, et loomulikult ta tuleb. Ei olnud kahtlustki, et ta poleks huvitavalt rääkinud."

Valter helistas Reedale vahel ka selleks, et niisama juttu puhuda. "Kui mu ema veel elas, küsis ta, kuidas emal läheb. Muide, ta oli mu emaga täpselt ühevanune, ainult et minu memm läks varem. Kui tal abi vaja oli, uuris, et: "Kuule, millise arsti juurde ma peaks nüüd minema." Kuna me elasime suhteliselt lähestikku, mina Meriväljal ja tema Pirital, ja et ka minu vanemad olid temaga tuttavad, võttis ta mind mitte ainult kui kolleegi või teletöötajat, vaid ennekõike kui tema sõprade last," räägib Reet.

Täpsemalt oli Reeda isa Arved Haug Valteri kolleeg ja sõber.