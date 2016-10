Helilooja (10. märts 1923 – 27. oktoober 2016), kes lahkus eile 93aastasena, jäi teraseks kuni lõpuni.

Umbes kolm–neli nädalat tagasi tuli Valter Ojakäär taas haiglast, kus ta oli juba omainimene. Seekord hakkasid paukuma kopsud, elu saatis lakkamatu köha. Arvati, et kahepoolne kopsupõletik. Ei eksitud, asi oligi bronhides. Siis hakkas Eesti kerge muusika grand old man rinnus tundma ebatavalist pakitsust. Süda ütles halba. Malbe elatanud mehe hääletoon muutus järsult – ta hakkas nõudma koju. Arstid andsidki järele, vana Valter lubati koju. Viimast korda. Eile rauges tema jõud lõplikult.

Nii kirjeldab vana mehe viimset tahtmist ja kojujõudmist Valter Ojakääru poeg Jaak, kes märkas viimaseil nädalail, et isal hakkas iga päevaga jõud aina rohkem kaduma. Koju saabudes oli ta veel ise voodisse heitnud, paari päeva pärast polnud tal enam jaksu end isegi toe najal voodis istukile ajada. "Tal kadus ka söögiisu. Alul kadus kehaline võhm, ta ei suutnud enam lusika või kahvliga kätt suuni tõsta. Aga siis kadus ka isu. Tal polnud enam päevade viisi tahtmist süüa."

JAGASID STUUDIOT: Isa Valter ja poeg Jaak Ojakäär 1990. aastate lõpus raadiomajas, kust nad tegid koos Vikerraadio muusikasaadet «Vikerkäär». (Tiina Kõrtsini)

Vähem kui aasta tagasi kadus jäädavalt ka pereema Heljo Sepp. Valter leinas abikaasat pikalt ja tunderikkalt oma pool aastat. Mäletan, et sattusin talle lehejutu puhumiseks helistama just päeval, kui ees seisis abikaasa tuhaurni viimine kodunt surnuaeda. See sündmus mõjus talle rängalt, telefoniski oli kuulda murdunud mehe häält, kes kaebas, et ei saa enam liikuma ei ratastoolis ega kepiga. Ütles, et tema jaoks on suur pidupäev, kui ta jälle kord poodi saab.