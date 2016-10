Mitu omavalitsust on seisukohal, et kinnisvarafirma vahendatud korterite üürihinnad pagulasperedele on ülemakstud ja ei peegelda tegelikku olukorda üüriturul ning seetõttu võiksid omavalitsused ise korteri välja otsida.

Rahvusvahelise rändekava alusel Eestisse saabunud pagulaspered paigutatakse nii suuremate kui ka väiksemate linnade üürikorteritesse, mille peab leidma sotsiaalministeeriumi lepingupartner OÜ Kinnisvaraekspert, mis saab seejuures iga sõlmitud üürilepingu eest riigilt üle 450 euro, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

OÜ Kinnisvaraeksperdi esindaja väitel peavad korteriomanikud pagulast riskantseks üürilevõtjaks ning seetõttu küsitakse turuhinnast kõrgemat üüri.

Ühes väikeses omavalitsuses oli leitud üürikorteri omaniku tingimuseks põgenikepere üürile võtmisel väidetavalt see, et nad tasuksid neljatoalise korteri eest 180 eurot kuus, millele lisanduvad kommunaalmaksed. Samas on selles omavalitsuses turg korteritest üleküllastunud ja korterit saab tihti üürida vaid kommunaalmaksete tasumisega.