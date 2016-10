Enne kui ei ole selge, kas M-Sport alustab 2017. aastat kahe või kolme piloodiga, pole oodata ka uudiseid Ott Tänaku tuleviku kohta.

Täna algab Walesis tänavuse autoralli MM-hooaja eelviimane etapp, ent tegelikult on kõigis ralliköökides kalendrites ette keeratud juba 2017. aasta, mil WRC-masinad läbivad märkimisväärsed muutused. Et tuleva hooaja võistlusmasinad tuleb rahvusvahelises autoliidus FIA homologeerida ehk neile kasutusluba saada juba detsembri alguses, on meeskondade mõtted pigem kodutehastes ning aastat lõpetavad etapid Ühendkuningriigis ning Austraalias on parajalt segavad faktorid.

Tihe testigraafik

"Hetkel on olukord kontrolli all. Mõistagi käib praegu uue auto kallal kibekiire töö ja seda on teha ohtralt, aga samas on ka uute reeglite tõttu praegu väga põnev," võtab oktoobri lõpus valitseva seisu kokku M-Sport tiimi juht Malcolm Wilson, kelle Ford Fiesta RS WRC masinaga on kõik oma MM-stardid teinud ka Tänak. Eestlane on juba uue masinaga ohtralt sinasõprust teinud ja alles eelmisel nädalal äestas ta mitu testipäeva Soome kruusateid.