Teisest küljest on ülimalt oluline, et tiitliheitlus püsiks põnev. Olen viimastel nädalatel kuulnud üllatavalt paljudelt inimestelt arvamusi koduste meistrivõistluste kohta. Isegi neilt, keda üldjuhul jätab meistriliiga külmaks. Praegune põnevus loob konkreetse pingekolde, mille ka jalgpallist kaugemad inimesed ära tunnevad. Pikk ja põnev heitlus toimib magnetina, mistõttu viibib tavapärasest oluliselt suurem hulk inimesi mõnda aega jalgpallilises emotsionaalses pingesituatsioonis. Tekib ajutine osalus, mille kaudu suureneb teadlikkus.

Nagu öeldakse, seisneb jalgpalli võlu paljuski selles, et terve nädal saab arutada laupäevast kohtumist, mis järgmise mänguga ununeb. Jalgpalliarmastuse juures on keskne ikkagi protsess, fännide osadus (fänn on osaline, mitte kõrvaltvaataja). Jalgpallihuviline viibib pidevas pinge- ja piirsituatsioonis, elab emotsionaalselt protsessi sisse, mis loob soodsa pinnase inimese arenguks. Pidevus, protsess, püsivus – need on märksõnad, mis kirjeldavad loomulikku fänni.

Infonet. Kõige tõenäolisem võitja oleks ühtlasi kõige igavam variant. Kuivõrd tegu on võrdlemisi uue meeskonnaga – kõrgliigas alles neljandat hooaega – puudub väljakujunenud kogukonnatunne ja fännibaas. Infoneti võidu üle rõõmustaksid peamiselt asjaosalised ise. Samas pole tekkinud ka klubisse aktiivselt negatiivselt suhestuvaid jalgpallilembe. Seega, Infoneti võit ei kurvastaks kedagi, aga ei rõõmustaks ka kedagi.

Algkoosseisus pole ühtegi eesti mängijat (Artur Rättel on vahetusmees) – miskipärast sooviks Meistrite liigas näha mängimas eeskätt nooremat verd potentsiaalseid koondislasi ja pisutki eestlasi. Puhas tulemuse nimel komplekteeritud kõrge keskmise vanusega (umbes 27 aastat) meeskond. Õnneks ei varja Infonet kuidagi oma olemust. Kuna mängupilt on atraktiivne, siis oleks tegu kapitalistlik-esteetilise võiduga.

Flora. Mullune meister oleks kõige loogilisem variant. Eesti mõistes pikkade traditsioonidega, laiaulatusliku noortetööga klubil on kõige laiem toetus ja ilmselt ka kõige suurem hulk vastaseid. Kui poolehoidjate suur hulk põhineb sihipärasel ülesehitustööl, siis negatiivne levinud arusaamal jalgpalliliidu ja Flora jätkuvast liigsest põimitusest (a la paras Pohlaku jüngrite punt, kelle finantsiline suutlikkus põhineb nagunii kahtlastel tehingutel).

Peamiselt eesti mängijatest koosnev noor meeskond. Iseloomulik on pikaajalisse arengusse panustamine klubi kõikidel tasanditel – pedagoogiline võit.

Levadia. Kõige umbmäärasem variant. Varem selgelt Florale vastandunud Viktor Levada projekt on oma ideelise positsiooni just kui minetanud. Tundub, et sedakaudu on vähenenud nii poolehoidjate kui ka vastaste hulk – fännibaasi pole lõppeks ikkagi kujunenud, vastased on Levadiat aktsepteerinud. Viimasel ajal rohkesti nooremaid mängijaid kasutav tulemuspõhine klubi – tavaline võit.

Nõmme Kalju. Kõige reaktsioonilisem ja poleemilisem variant. Ühelt poolt on Nõmme oma välise kuvandiga paljudele jalgpalliga suhteliselt kaugetes suhetes inimestele atraktiivne, aga kesta taga haigutav lünklikkus tekitab paljudes võõristust. Klubil on suhteliselt suur fännibaas, lisaks lai hulk poolehoidjaid, kelle osalusaste on madal, samas on rohkelt neid, kelle jaoks tekitaks Nõmme võit klubi pealispindsuse tõttu tülgastust.

Rohkete välismaalastega tulemuspõhine suhteliselt kõrge (samuti umbes 27 aastat) keskmise vanusega meeskond, mis ei kanna mitte mingisugust spordivälist sõnumit. Palju pannakse rõhku välisele kuvandile, millega minnakse vastuollu jalgpalli olemusega – turunduslik võit.