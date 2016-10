Täna peetava kaheksa kiiruskatsega algav Walesi ralli pakkus Eesti rallifännidele rõõmustamispõhjust juba eilegi – Ott Tänakul kulus ainsa piloodina 3,32 kilomeetrit pika testikatse läbimiseks vähem kui kaks minutit.

Tänaku kolm testikatsel näidatud tulemust olid vastavalt 1.59,7, 2.00,0 ja 1.59,8, millest kõigist piisanuks katsevõiduks. Teise koha saanud Citroeni piloot Kris Meeke’i parim aeg oli 2.00,5. Iirlane Craig Breen kaotas meeskonnakaaslasele veel 0,2 sekundit.

Paremuselt teine Fordi piloot, Lorenzo Bertelli, jäi eestlasele alla juba 2,5, M-Sporti esindustiimi sõitjad Mads Östberg ja Eric Camilli võrdselt 2,7 sekundit.

Põhjapanevaid järeldusi ülejäänud rallinädalavahetuseks Tänak testikatse põhjal aga teha ei tahtnud, sest tee oli niiske ja libe. „Üldiselt on siin lihtne nii rehvivalikut kui auto seadistust silmas pidades: kõik on ühtemoodi märg ja mudane. Aga sel aastal ei tohiks rohkem vihma tulla, võib isegi päikest näha, mis tähendab, et teed võivad mõnedes kohtades päris ära kuivada ja see teeb võistluse päris huvitavaks,“ rääkis eestlane. „Ootame ära, milline tunnetus reedel autos on, ja siis vaatame, kui kõrgele on võimalik jõuda.“

Intervjuud Tänakuga, kus meie parim rallipiloot räägib tänavusest hooajast ja ka tulevikust loe juba homsest Õhtulehest!