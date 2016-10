Lisaks Ott Tänakule ja Raigo Mõlderile on Suurbritannia rallil stardis ka Sander Pärn ja tema waleslasest kaardilugeja James Morgan. Pärn kasutab ära oma viimase 2014. aastal Dmacki karikasarja võiduga teenitud seitsmest tasuta MM-rallist ja mis karjäärist edasi saab, noormees öelda ei oska.

"Hetkeseisuga mingisuguseid plaane järgmiseks aastaks ei ole. Üritaks selle ralli ära sõita, normaalselt lõpuni tulla ja eks siis saab näha, kas ja mis. Aga täitsa võimalik, et ei sõidagi järgmisel aastal üldse," võttis Pärn hetkeseisu kokku.

Lõunaeestlase mure on lihtne: 2016. aastast pole tal ette näidata ühtegi head tulemust, millega sponsorite ja tiimide ustele koputama minna. Katkestada tuli nii Rootsis, Portugalis kui Poolas, Hispaanias lõpetati WRC2 arvestuses küll seitsmendana, aga sedagi Rally2 süsteemis et ühel päeval tuli sõit siiski katki jätta.

Oma seisu MM-arvestuses ei saa Pärn parandada Walesiski: Dmacki meeskond pani WRC2 klassis punktikogujatena kirja norrakas Marius Aaseni ja kohaliku piloodi Osian Pryce’i. "Olen üles antud "non-priority" sõitjana ehk WRC2 arvestuses punkte võtta ei saagi. Aga see on Dmacki otsus ja nemad maksavad mu sõidu ju kinni," ütles numbri all 82 startiv Pärn.