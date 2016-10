„Valter Ojakäär oli, on ja jääb igavesti klassikuks. Jääb nii muusiku, laululooja kui ka muusikauurijana. Isegi siis, kui teda ennast enam polegi,“ lausub Ivo Linna Eesti muusikarahvast tabanud valus kaotuse kohta.

„Eks Eesti kuldaegade kangemad kivid hakkagi tasapisi meie hulgast minema, on juba läinudki.” Linna meenutab, et oli aeg, kui igal lauljal oli noodimapis mõni Valter Ojakääru laul. Ifil olid näiteks “See meeletu maailm” ja “Rublane ring”. „Iga tema laul, mille ta mõne artisti jaoks tegi, oli artistile kui kingitus. Kõik pühendusega lood ei pruugi alati lauljale istuda, aga Valteri lood istusid alati. Ta tundis iga Eesti lauljat viimse noodini, oskas kirjutades jõuda just täpselt tema hinge ja südameni.“