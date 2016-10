Umbes kolm–neli nädalat tagasi tuli Valter Ojakäär taas kord haiglast, kus ta oli juba omainimene. Seekord hakkasid paukuma kopsud, elu saatis lakkamatu köha. Arvati, et kahepoolne kopsupõletik. Ei eksitud, asi oligi bronhides. Siis hakkas Eesti kerge muusika grand old man rinnus tundma ebatavalist pakitsust. Süda ütles halba. Malbe elatanud mehe hääletoon muutus järsult – ta hakkas nõudma koju. Arstid andsidki järele, vana Valter lubati koju. Viimast korda. Eile rauges tema jõud lõplikult.

Vähem kui aasta tagasi kadus jäädavalt ka pereema Heljo Sepp. Valter leinas abikaasat pikalt ja tunderikkalt oma pool aastat. Mäletan, et sattusin talle lehejutu puhumiseks helistama just päeval, kui ees seisis abikaasa tuhaurni viimine kodunt surnuaeda. See sündmus mõjus talle rängalt, telefoniski oli kuulda murdunud mehe häält, kes kaebas, et ei saa enam liikuma ei ratastoolis ega kepiga. Ütles, et tema jaoks on suur pidupäev, kui ta jälle kord poodi saab.