Endine poliitik ja saatejuht Mihkel Raud leiab, et raha ei tuleks häbeneda ja vihata.

"Kõige tähtsam on lõpetada ära põdemine ja häbenemine, et raha teenimine on nõme ja madal. Rahast halvasti mõtlemine," rääkis Raud saates "Evelin", et raha saamist ei tohiks põdeda. Samuti ei muutvat raha inimest halvemaks.

Raha teenimiseks tuleb Raua sõnul tööd teha, kuid rikkad inimesed loovad raha abil väärtust. "Sõber ütles, et tee midagi, mille eest inimesed on valmis raha maksma, loo väärtust," lisas ta.