Austraalia väljaande Woman’s Day teatel on 48aastane kasiinoärimees endast kaks aastat noorema popstaari maha jätnud. Diiva priiskav elulaad ja eputamine käinud Packerile närvidele. "Kõik on läbi," kinnitas peretuttav.

Austraalia rahatuus palus lauljanna kätt jaanuaris pärast vähem kui aasta kestnud kuramaaži. Kõmulehed rehkendasid, et Mariah’ hiiglaslik kihlasõrmus on kaks korda suurema kiviga, kui oli tema konkurendi Beyoncé Knowlesi oma. Esimest korda jäid nad kaamerate ette mullu juunis Itaalias Capri saarel, kus jalutasid käsikäes. Kummalgi on seljataga kaks abielu. Mariah’l on 2014. aastal purunenud abielust koomik Nick Cannoniga nelja-aastased kaksikud Moroccan ja Monroe. Packeril on kolm järeltulijat.

Carey kinnitas, et pruutkleit on ostetud

Mariah jõudis endast kümme aastat noorema Nickiga enne pulmi semmida vaid kaks ja pool kuud. Paistis, et Jamesiga pole tal altari ette kiiret – seda enam, et kumbki polnud varasemat abielu veel lahutanud. Kuid suvel pihtis lauljanna Ozzy Osbourne’i abikaasale Sharonile, et on hakanud pulmapäevaks dieeti pidama. E! Newsile paljastas Mariah, et pruutkleitki on juba valmis ostetud. "Kleit on olemas. See on karbi sees ootel, kullake," õhkas staar reporterile.

Detsembris eetrisse jõudva tõsieluseriaali "Mariah’s World" reklaamklipis sai staari näha pruutkleiti selga proovimas, ent pole teada, kas tegu on kõnealuse kleidiga.

Woman’s Day väitel oli üks armusuhte karilejooksu põhjus Packeri pereliikmete suhtumine Careysse. Nood kurtsid, et diivaga on raske läbi saada. Pereliikmeid solvas, et Mariah keeldus tulemast Jamesi õe Greteli 50 aasta juubelile.

"Kui Mariah keeldus Greteli sünnipäevaks Austraaliasse tulemast, tekitas see peres palju pingeid," ütleb väljaande allikas.

Asjad läksid nii hulluks, et Jamesi ema Rosi juuresolekul ei tohtinud Mariah’ nime mainidagi.

"Ka Jamesi lähedane sõpradering oli arvamusel, et need kaks ei abiellu."