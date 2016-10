Viimasel ajal on osa kuulsusi avalikkuse ette meikimata astunud. Lauljatar Adele ja näitlejanna Gwyneth Paltrow on sotsiaalmeediasse endast meigivabu selfisid postitanud, näitlejatar Mila Kunis poseeris meigivabalt ajakirja Glamour esikaanel.

Laulja ja näitleja Kristel Aaslaid (26) ütleb, et tema jumestus sõltub nii tujust kui ka sellest, kuhu ta parasjagu läheb. Samuti käib tal meikimistuhin peal periooditi. "Vahel tahan hommikul ärgates kohe värvi näkku visata, aga praegu on selline periood, kui ma vabadel päevadel end väga ei meigi," kirjeldab ta.

Kristeli kosmeetikakoti raudvara moodustavad meigialuskreem, jumestuskreem, ripsmetušš, lainer, põsepuna ja huulevärv. Kontserdile või avalikele üritustele ta jumestamata ei lähe.

Kristel Aaslaid paremalt kolmas. (Arno Saar)

"Ma vist pole veel sinnamaale jõudnud, kuhu Alicia (Keys – toim), kes on enesekindel küps naine," tunnistab Kristel, et päris värvimata ta ei söanda siiski veel rahva silma alla sattuda.

"Aga mulle meeldib see, mida Alicia teeb ja üritan ka sinna poole tüürida, et ma ei sõltuks nii palju meigist."

Kristel tõdeb, et hakkas end värvima ilmselt ühiskonna survel. "Kui oled meikimata, siis küsitakse, kas sa oled haige või mis sul viga on. Kõik arvavad, et sa pead kogu aeg jumestatud olema, see on nii igapäevaseks muutunud," seletab ta.

Kristel Aaslaid (Erakogu)

"Mingi aeg hakkasin seda enda jaoks teistmoodi mõtestama, et ma ei tee seda ju teiste pärast, vaid see on hetk iseendaga."

Ühiskondlik surve või mitte, leiab Kristel, et mingis mõttes on meikimine ikkagi kunst. "Mulle hullult meeldib seda teha. See on nii äge, kuidas sa suudad teha endast välimuselt parema enda."

Samas naerab Kristel, et kuna ta mängib televisioonis naist, kes ei meigi end väga palju (Kristel kehastab seriaalis "Padjaklubi" poisiliku olekuga Mišat – S. R.), ei ole inimesed teda meigita nähes üllatunud.

Kristel leiab, et üldiselt on meigihullusega tänapäeval siiski liiale mindud. Ta ütleb, et tema meelest pole end mõtet viieminutiliseks poeskäiguks üles lüüa. "Ajaga saab palju kasulikumalt ümber käia. Iga sündmus elus ei vaja tingimata meigikihti näkku," julgustab Kristel naisi loomulikumad olema.

Beatrice: meigita tunnen end justkui alasti

Omanimelise modelliagentuuri omanik Beatrice (46) ütleb, et talle on jumestamine meeldinud juba sellest ajast, kui ta ostis endale 14aastasena esimese huuleläike. Ta tunnistab, et ei lähe võõraste silme alla meikimata. "Lähedaste keskel luban seda siiski endale," ütleb Beatrice.

"Kuskile meigivabalt minna on minu jaoks sama, mis minna alasti, kindlasti ei."

Beatrice (Eduard Labetski)

Ta möönab, et jumestab end peaaegu iga päev, reeglina kohe hommikul, et asi oleks tehtud ja ei peaks sellele rohkem mõtlema ega aega kulutama. Kindlasti lähevad käiku jumestuskreem, ripsmetušš ja huulepulk, ülejäänud arsenal sõltub tujust. Meigi teeb Beatrice endale alati ise, muidugi mitte modelli rollis olles.

Ta ei usu, et meikimisega on tänapäeval liiale mindud. "Läbi ajaloo ja paljudes kultuurides on end alati kaunistatud," põhjendab Beatrice.

Beatrice (Eduard Labetski)

"On iga naise otsustada, kuidas ta avalikuse ette astub. Hoolitsetud välimus isegi poes käies on austuse märk teiste ja iseenda vastu."

Beatrice mõistab neidki naisi, kelle suurepärane nahk ei nõua jumestust. "See on igaühe otsus," rõhutab ta, et peaasi on hoolitsetud ja kasitud välja näha.

"Ühiskonna survele vastu hakata ja ennast ning juukseid mitte pesta oleks ju rumal."

Mis aga puudutab välismaa staaride meigivaba nägu, siis Beatrice kahtlustab, et see ei pruugigi alati päris nii olla. Tegemist võib olla lihtsalt väiksema meigikoguse või osava loomuliku look’iga.

Brigitte Susanne Hunt: nägu peab riietusega haakuma

Näitleja Brigitte Susanne Hunt (21) kinnitab, et ei meigi end argipäeval, aga suuremate ürituste puhul lähevad pintslid-pulgad käiku küll. "Ma pigem söön ja loen hommikul, selle asemel et kulutada aega näo katmisele meigiga," arvab Brigitte, et iga päev pole mõtet end põhjalikult jumestada.

Küll tegi ta seda keskkooliajal, kui näonahk oli probleemne. Nüüd kasutab Brigitte meiki peamiselt siis, kui ees seisab avalik üritus, vahel käib sel puhul ka jumestaja juures.

Brigitte Susanne Hunt (Erakogu)

"Kui riietus on tagasihoidlik, siis ma ei meigi end. Aga kui kontsad on all ja kleit seljas, siis võiks nägu riietusega haakuda. Kui mul on teksapüksid ja kummikud jalas, siis ma ei näe meikimiseks põhjust," peab nägu Brigitte meelest riietusega haakuma.

Meikimise populaarsuses on tema arvates süüdi naiste ebakindlus, aga vahel on tõesti ka midagi varjata vaja. "Eelkõige on see siiski harjumus. Kui sa oled harjunud käima meigiga, siis on raske ümber harjuda," arvab Brigitte.

"Osa naisi lihtsalt ongi meigihuvilised, meik on ju nagu kunst."

Ta tõdeb, et oma mõju on teleseriaalidelgi, kus inimesed on alati täismeigiga. "Me kõik tahame ju alateadlikult olla nende karakterite moodi, kes meile meeldivad. Kui nemad on pidevalt jumestatud, siis võib-olla inimene arvab, et perfektne välimus ongi norm, teadvustamata endale, et tegemist on seriaaliga," selgitab Brigitte.

"Teles on küsimus valguses ja kaameras, seal ei meigita sellepärast, et inimene ilus välja näeks."

Laura Prits: meigin vaid kontsertide jaoks

"Igapäevaselt ei meigi ma ennast üldse," teatab Ziggy Wildi lauljatar Laura Prits (23).

Ta ütleb, et igapäevased meikimised jäid gümnaasiumi lõppu ning olid mingil määral ajendatud sellest, et ta käis tüdrukute klassis. Mingil hetkel väsis Laura aga teiste eeskujul enda värvimisest ära.

Laura Prits (Laura Oks)

"Mulle oli tähtis, et ma ikka kooli jõuaks ja seal asjad tehtud saaks," seletab lauljatar, et tegelikult keegi ju ei jälgi, kas sa oled meigitud või ei.

Laura avastas, et kogu see peegli ees mässamine ei andnud ta enesetundele midagi juurde, vaid pigem röövis hommikust väärtuslikku aega.

Ta ei mäleta ka ühtki kurja kommentaari oma puhta näo kohta. "Pigem on juuksed need, mille üle on naerdud, millele näpuga näidatud või mida kommenteeritud."

Laura Prits (Erakogu)

Enne esinema minekutki kulub tal jumestusele vaid kümmekond minutit. Näole lähevad jumestuskreem, kulmupliiats, silmalainer, ripsmetušš ja huulepulk.

Lauljatar kinnitab, et laval aitab meik tal rolli sisse elada. "Laval ei käitu ma samamoodi kui kodus diivanil telekat vaadates ja selles karakteris olles annab jumestus mulle enesekindlust juurde," selgitab Laura.

Pärast esinemist puhastab ta näo tavaliselt kohe.