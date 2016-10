Eesti praegu parim rallipiloot Ott Tänak pole avalikkusele teatanud, kus tema karjäär järgmisel aastal jätkub. Erinevate allikate sõnul naaseb Tänak M-Sporti põhitiimi, kuid eestlane seda täna pressikonverentsil ei kinnitanud, vaid puikles tulevikuteemaliste küsimuste eest.

Mida Sa saad meile järgmise aasat kohta öelda?

Loodetavasti suudame võita järmgisel aastal. Ja sel nädalavahetusel. Peame järgmisel aastal sammu edasi astuma. Eelmine hooaeg oli mu esimene täispikk, sel aastal olen juab märksa enesekindlam.

See aasta on minu jaoks hulga kergem ja ootan huviga järgmist. Tunne läheb kogu aeg paremaks, see tuleneb sellest, et harjun kolleegidega ja nendega koos töötama.