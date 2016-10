Eesti modellisaatest tuntud noormees võttis südameasjaks võitluse koolivägivallaga.

"Teises klassis jalutasin vahetunni ajal kohvikusse, et sööklatädi tehtud värskeid pirukaid maitsta. Värskete moosisaiadeni ma kahjuks ei jõudnud, sest tee peal jalutasid mulle vastu kaks kutti paralleelklassist, kes sõnagi lausumata mulle kere peale andsid. Kohe, kui mu silm oli siniseks löödud ja ninast jooksis verd, panid nad aga jänese kombel jooksu," meenutab modellisaatest tuntuks saanud Hendrik Adler esimest valusat mälestust koolivägivallast.

Hendrik pajatab, et pidi kuni kuuenda klassini aeg-ajalt enda eest seisma. Noormehe sõnul sai ta pärast esimest kaklust aru, et koolis on kirjutamata reegel. "Reegliks oli panna proovile iga uue õpilase võimekus enda eest seismisel. Seda reeglit pidasid endale seaduseks eelkõige füüsiliselt kõige suuremad või need, kes olid jäänud juba mitmendat korda klassi kordama. Nii ma siis kasvasingi algklasside ajal enda eest seistes," tõdeb Hendrik.

Muutus kiusatavast kiusajaks