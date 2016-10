Hodorkovski on varem öelnud, et lääneliidritel on tegelikult võimatu jõuda Putiniga pikaajalistele kokkulepetele, sest Venemaa presidendi ettekujutuse järgi petavad lääneliidrid teda pidevalt. Oluline on seegi, et Vene võimustruktuurides puudub järjepidevus. Kui näiteks Suurbritannias vahetub peaminister, siis iga järgmine peaminister on sunnitud täitma eelmise võetud kohustused. Isegi kui uus peaminister ei soovi eelkäija kohustusi täita, on hulk mehhanisme, mis sunnivad teda seda tegema.