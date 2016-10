Mitmenaisepidamine on Saksamaal ametlikult keelatud ja seaduserikkumist esines paari aasta eest suhteliselt vähe. Nüüdseks on pilt koos põgenikega massilise tulekuga muutunud. Nii on näiteks mullu Süüriast saabunud Ghasial nelja naisega 23 last. Saksa ajakirjandus juhib tähelepanu Süüriast, Liibanonist ja Albaaniast pärit XXL perekondadele. Mullu Süüriast Saksamaale pagenud 49aastasel Ghasial on näiteks nelja naisega 23 last. Kuigi Saksamaal on polügaamia keelatud, annavad head inimesed ikka hüva nõu, kuidas kohalikke seadusi eirata. Elades koos esimese, peanaisega, on teised ainult kaaskondlased-sugulased-sõbratarid. Ghasia kurdab, et Rheinland-Pfalzi liidumaa ametnikud on vaenumeelsed ega võimalda suurperel koos elada. Nimelt jagati tema naistele korterid 50 km raadiuses, vahendab Rhein-Zeitung.

Koraan aga õpetab, et kõiki naisi tuleb kohelda võrdselt, jagades kõigi vahel ühtviisi aega, armastust ja hoolt. Selline võrdselt jagatud materiaalne hoolekanne pole Saksamaal relevantne, minihaaremi kulud kannab riik ehk siis maksumaksja. Autosid parandada oskav Ghasia tahaks küll käia tööl, kuid ta peab aina rändama ühe naise juurest teise juurde, jäädes kohale ainult paariks-kolmeks päevaks. Tõenäoliselt pole 23 last veel mingi piir, pealegi kui Saksa riik jagab temast eraldi elavatele naistele toetusi. Seejuures pole välistatud, et Ghasia kasseerib lastetoetused naiste käest oma taskusse.

Liidupresident toetab polügaamiat? Berliini moslemite kõneisik peab polügaamiat moslemimigrantide elu loomulikuks osaks. Tasub meenutada, et juba 2004. aastal langetas Rheinland-Pfalzi ülemkohus otsuse, millega lubas asüüli saanud iraaklasel olla legaalselt abielus kahe naisega. Enamasti toimub mitmenaisepidamine siiski veel mitteametlikult ja salaja, sageli isegi oma seaduslikku abikaasat teavitamata, et ta pole ainuke. Saksamaa liidupresident Joachim Gauck on ristiisa (veider ja arusaamatu, sest moslemid ju ei risti oma lapsi) perekond Tatari seitsmendale lapsele, kes on nädalajagu noorem kaheksandast. Sest 24aastasel Sabedinil, kelle esimene laps sündis 15aastaselt, on kaks naist, Samanda ja Tatjana. Parajasti otsitaksegi perele suuremat maja, kuhu koos Kosovost pärit vanematega mugavasti ära mahuks. Presidendist vaderi toetus seitsmendale lapsele näitab riigi hoolitsust lasterikastele peredele. Tõsiasi, et ta pärineb liitperest, ei oma tähtsust. Kui see pole riigi toetus polügaamiale, siis mis seda oleks? Ghasia pered on noorteametite ja andmekaitsjate hoole all, lapsi kiidetakse kui integreerunuid, kuigi teismelised vennad takistasid esialgu õdede kooliskäimist. Berliini perekonnanõustajate Kazim Erdogani ja Abed Chaabani arvates elab kuni 30% araabia päritolu meestest polügaamselt. Koraani järgi tähendab abielu naise eest hoolitsemist, niisama kui hoolitsetakse kariloomagi eest. Igatahes on araabia kultuuritraditsioonis parem olla neljas naine Euroopas kui jääda kodumaale, kuid ilma meheta. Pealegi ootab Saksamaal ees riiklik sotsiaalabi. Islamiseadused laiutavad mujalgi Islamiseadused on hakanud laiutama mujalgi Euroopas, ilmneb Luksemburgi parlamendile saadetud petitsioonikirjast, milles nõuti polügaamia lubamist moslemitele, kuid mitte teistele. Ettepaneku autorite arvates meelitaks see riiki tulema ropprikkaid saude. Kuid luksemburglased ei nõustunud sellega. Seekord. Holland, Inglismaa ja Prantsusmaa on samuti probleemist teadlikud ega tunnusta imaami paari panduid abieluinimestena. Samas ollakse sageli valmis tegema erandeid. Just see valmisolek tunnustada eurooplastele võõrast osutab muutustele, mis on läänemaailmas toimumas. Eetilised põhiväärtused, moraalitunne ja sugudevaheline võrdsus kui norm muutuvad küsitavaks, kui harjumuspärasega samaväärselt aktseptitakse teistsugust, islamiseadustele põhinevat. Statistikaamet: Saksamaa elanikkond vananeb Värskete statistikaandmete järgi moodustavad Saksamaal üle 40aastased 57% elanikkonnast. 21% ehk viiendik 82miljonilisest elanikkonnast on vanemad kui 65. Kuni 14aastaseid loetleti veidi üle kümnendiku. Nendest arvudest piisab, et rahvastiku-uurijad lööksid häirekella. Elanikkonna vananemise põhjustab vähene sündivus ja pikk eluiga. Ühed ei sünni ja teised ei sure, ning rahva enesenoorendamist ei toimu. Ega saagi toimuda, kui keskmine Saksa naine sünnitab 1,43 last. Analüütikud on juba ammu ennustanud, et tööealiste koormus kasvab aasta-aastalt ja selline olukord ei saa kesta lõpmatuseni.