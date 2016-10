Kui 40 allkirjaga kiri märkega, et see kirjutati 28. oktoobril 1980, nädalapäevad hiljem Rahva Hääle ja Sovetskaja Estonia toimetusse jõudis, sirutusid (pea)toimetajate käed telefoni kõrval seisva punast värvi aparaadi poole, et asjast EKP Keskkomiteele ette kanda. Kui nad tahtnukski kirja avaldada, oleks ajakirjandusmaja kolmandal korrusel istunud tsensor ehk toonase nimega Glavliti esindaja selle niikuinii välja visanud. Selles suhtes ei vajanud toimetajad konsultatsiooni, kuid siiski tuli vastulöögi andmiseks juhtnööre saada. Kõrgemal pool loeti kiri läbi. Ja vaikiti.

Eestis levis 40 kiri käest kätte pärast seda, kui tekst Ameerika Häälest maha kirjutati. Allakirjutanutega tegeldi varasemate aegadega võrreldes üsna loiult, KGBd huvitas rohkem, kuidas kiri välismaale sattus.

Tekst levis intelligentsi seas, sest elu ainelise poolega maadleva tavakodaniku mured olid teised. Protest venestamise vastu puudutas kirjas enamasti haritlaskonda piinavaid küsimusi. Näiteks: miks tuleb eesti keelt puudutavad väitekirjad esitada vene keeles või miks ajaloos liialt rõhutatakse venelaste osa ja kas peab propageerima kakskeelsust. Tavakodanikule arusaadavamad mured oli juba varem kirja pannud Johannes Hint. Lugesin üht sigaretipaberil äratrükki vist juba kuuekümnendail aastail.