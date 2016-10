Praegu avaldavad Ukrainale seoses konfliktiga enim toetust vaid Balti riigid ja Poola, ütles rindeoperaator Ivar Heinmaa ETV "Kahekõnes“.

Nii Süüria, Iraagi kui ka Ukraina kriisikolletes viibinud Heinmaa rääkis "Kahekõnes", et läheb tuleval esmaspäeval taas Ida-Ukrainasse Luganski piirkonda, kus käivad endiselt iga päev lahingud, kuigi need ei ole enam nii mastaapsed kui paar aastat tagasi, sest raskerelvastus on rindejoonelt valdavalt ära viidud, vahendas ERRi uudisteportaal.

Heinmaa sõnul on suurriigid jäänud Ukraina toetamises praegu pigem tagasihoidlikuks.

"Praegu annavad Ukrainale tuge kõige rohkem Balti riigid ja Poola, suured hoiavad ikkagi tagasihoidlikku joont. Meie ja poolakad ja mõni väike Euroopa riik veel julgeb öelda midagi selle kohta, aga paljud, näiteks Itaalia loodaks üldse, et Venemaalt majandussanktsioonid maha võetakse," rääkis operaator.