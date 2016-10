"Siin on 140 000 lindu, teie leidsite ühe haige jalaga ja kolm surnud lindu. See ei viita otseselt reeglite rikkumisele. See ei ole meie parim kanala, aga miinimumnõuded on siin täidetud," ütles Balticovo juhatuse liige Karlis Valdens TV3 uudistele.

Videost on näha piinlevaid, üksteise otsas trampivaid ja ka puuris hinge heitnud kanu. Enamusel lindudel puudusid suled. Balticovo teatas aga oma pressiteates, et sellised tingimused vastavad kõikidele nõuetele, mida on kontrollinud Läti veterinaar- ja toiduamet.

TV3 "Seitsmestes uudistes" näidati täna kaadreid videost, mis on jäädvustatud Läti loomaõiguslaste poolt kolmest Läti Balticovo kanamunafarmist, kus kohutavates tingimustes peetavad kanad on haiged, vigastatud, linnud nokivad üksteist ja puure. Kõnealuse firma munad on müügil ka Eestis – nii mitmedki kaubandusketid kaaluvad nüüd kohutavates tingimustes peetavate suleliste munade müügi peatamist.

Eestis on munatootmine koondunud paari suurfirma kätte, kuid Jürsoni sõnul ei saa olla kindel selles, millised on tingimused Eesti munafarmides, kuna selle kohta ei leia kuskilt materjali ega infot. "Me teame, et süsteem on sarnane, nõuded on Eestis sarnased, aga mis täpselt seal toimub, seda me kahjuks ei tea," rääkis ta.

Jürsoni sõnul nende organisatsioon väga tervitaks poekettide otsust Balticovo munade müümise lõpetamiseks.

Kõige aluseks on Jürsoni sõnul tarbija teadlikkus ja tarbijate valikud. "Inimestelt küsiti, milliseid kanamune nemad eelistavad ja enamus vastaski, et talus peetavate kanade mune, aga selliseid ei ole ju tegelikult poest saada, see ongi kõige iroonilisem siin. Inimesed tahavad toetada paremaid loomapidajaid ja tahaksid anda oma raha neile, aga selline võimalus pole kahjuks olemas," rääkis ta.

