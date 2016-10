Tähtede heitluses tehti kindlaks, kellel mitu luukeret kapis on ja kas kõik on ikka tõtt rääkinud selle kohta, kes nad on ja miks nad seal on.

Esimesena tuli ülekuulamisele Reet Pull, kes valedetektori all küsimustele pidi vastama. Reeda käest uuriti kadunud Ruhnu karu kohta. Selgus, et kadunud Ruhnu Karu on Reedal hoopiski kodus, keda ta kassi eest peab.

Reet Pull (Erlend Staub)

Järgmisena tuli ülekuulamisele metsa-kaisukaru Vladimir Puhh, kes väitis, et tema Ruhnu Karu näinud ei ole. Saime tutvuda ka Vladimir Puhhi kolme pojaga, Kolja, Vasja ja Petjaga.

Vladimir Puhh (Erlend Staub)

Dr. Halpaneni suur saladus oli aga see, et tema pani Soomes olles kunsttissid ühele Soome patsiendile hoopiski selja peale. Dr.Halpaneni sõnul on Soome naised nii ümmargused, et ta ei saanudki aru, kummale poole ta uued tissid peab panema. Patsient ise oli rõõmus ja tema seda aru ei saanudki, et asjad tagurpidi on, aga kahjuks sai ta mees kaineks ja märkas. Halpanen ütles, et talle meeldib väga Eestis töötada, kuna siin saab kohe aru, mis pidi see inimene seal operatsioonilaual on.

Dr. Halpanen (Erlend Staub)

Kevin-Christian oli uurija nägemisest ilmselgelt erutatud ja tahtis tema relva näha ning soovis temaga politseid ja pätti mängida. Peale selle võttis ta pantvangi saatejuhi Tiit Suka ja tahtis saada miljonit, muidu lubas lekitada krimaaltöötajate isiklikud andmed, mida ta marti joostes enda kätte sai.

Kevin-Christian (Erlend Staub)

Karbi Barbi võttis seekord kaasa oma karbi-koera nimega Pruun Suhkur. Uurija tahtis, et Karbi Barbi oma karbist välja tuleks, kuid Barbi keeldus, mistõttu pidi Kotkas ta peal hüpnoosi kasutama. Karbist leidis uurija aga paljastava kirja, mis oli adresseeritud Ennule, kellega ta kohtus Lottemaal Klausi kohvris.

Karbi-Barbi (Erlend Staub)

Seejärel tuli uurija juurde särtsakas tantsukuningas Kaupo-Peep. Kotkas uuris ta tausta, kuid ei leidnud Kaup kapist ühtegi luukere, mis tundus kogenud uurijale ebaloogiline. Kotkas otsustas teha hüpnoosiseansi, millest selgus, et Kaupo-Peep oli eelmises elus hoopiski Herbert Ving!

Kaupo-Peep (Erlend Staub)

Viimasena tuli ülekuulamisele Vana Toomas, kes maani täis oli. Saatejuht oli kahtlustav, kas tegu ikka Vana Toomasega on. Vana Toomas paljastas, et tema võib olla kõik, kes tahes, kasvõi Ott Sepp. Lisaks andis Vana Toomas meestele nõu "vabaks lasta!"

Vana Toomas (Erlend Staub)

Pikantne lugu praamiseiklusest ja karust võitis ka stuudiopubliku südame ja Juss Haasma kehastatud Reet Pull lõpetas saate võitjana.

Saatest seekord veel ükski naljategelastest lahkuma ei pidanud, kuid kaugel pole seegi päev.

Kes oli tänases saates aga sinu lemmikkarakter?