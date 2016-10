Lapse ema Lena Mclean ei tea, miks mees tema last lõi, kuna tema sõnul on tal varasemalt tema kui kaasõpilase lapsevanemaga ainult positiivseid kogemusi olnud. Mclean ütles: "Sa nägid mu last seal põrandal ja sa ei teinud midagi…ja kõik mida sa mulle suudad öelda on see, et see oli mäng. Lapsi ei tohi kiusata ega neid piinata. Ma ei teeks seda sulle ega ühelegi su lapsele."