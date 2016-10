Kristina Šmigun-Vähi kunagine rivaal, tšehhitar Katerina Neumannova seadis eile Norra meedia vahendusel kahtluse alla eestlanna kümne aasta taguse kättesaadavuse dopinguküttidele. Täna jätkas Torino OMil Šmigun-Vähi järel suusavahetusega sõidus hõbeda võitnud Neumannova samal noodil kohalikus meedias. Väidetavalt arutab (või arutas) rahvusvaheline spordikohus (CAS) sel nädalal Šmigun-Vähi juhtumit, mille halvim võimalik tulem on see, et tšehhitar saab tagantjärele eestlanna kuldmedali endale. Selle foonil usutles Neumannovat Tšehhi väljaanne iDNES. Õhtuleht avaldab sellest osalise tõlke, mis tehtud teljel tšehhi-inglise-eesti keel. Torino mängudest on möödas kümme aastat. Kas see tundub pikk aeg?

Kui staadionil su nime ei hõigata, siis pole vahet, kas möödas on üks või kümme aastat. Ootan küllalt kannatamatult, kuidas see juhtum laheneb.

Esimest korda tõstatasime Sinu võimaliku kuldmedali teema enne Sotši mänge. Ent sealt alates on valitsenud vaid vaikus.

Mäletan eredalt, kuidas see algas. Lendasin Sotšisse, et Tšehhi televisioonis võistlust kommenteerida ja kanali spordidirektor Jirka Ponikelsky ütles mulle, et Šmiguni proov osutus positiivseks. Jõudsime juba Sotšis väikestviisi tähistada, enne kui kogu rõõmule vesi peale tõmmati.

Minuni lekkis info, et asja juriidilised aspektid on uurimise all. See olevat olnud ainuke põhjus, miks mingisuguseid tagajärgi polnud. Aga eestlastel on alati olnud head advokaadid. Ootan huviga Lausanne'is toimuvat kohtuprotsessi. Kellelt Sa teada said, et asi kohtusse läheb?

Nad võtsid ühendust norralastega, kelle uurivad spordiajakirjanikud on väga aktiivsed ja neil on kogu protsessist ülevaade. Nüüd sattusin vaidlusesse Kristina Šmiguni mändžeriga (abikaasa Kristjan-Thor Vähi - M.T.), kui ta tutvus minu mõtetega sel teemal. Kas Sa oled veendunud, et Šmigun polnud Torinos puhas?

Kindla veendumusega peaksid olema need, kes neid proove analüüsisid.