Eile õhtul peetud Inglismaa liigakarika kaheksandikfinaal West Ham Unitedi ja Chelsea vahel lõppes rahva rahutustega, mille käigus tabati müntidega ka väikseid lapsi. Näiteks 8aastane Victoria sai pihta seitsme metallrahaga.

"Vaatasime mängu esireast, kodufännide lähedal," seletas Victoria isa BBCle. "Järsku hakkas münte sadama, minu tütar Vicotria sai seitsme mündiga pihta."

Nukra näoga Chelsea fännist tüdruk lisas kõrvalt: "Olen õnnelik, et mängult tulema sain ja et see läbi on."