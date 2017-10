Kas mäletate "Eesti otsib superstaari" kõige tulihingelisemat üritajat, Kasatšoki-Jüri, ehk Jüri Sonbergi? Just see mees käis superstaarisaate katsetel õnne proovimas lausa 5 korda!

Jüri kirjeldas, et "Eesti otsib superstaari" on tema jaoks nagu lotomäng ning kui ei proovi, siis ka ei võida. "Minu jaoks on võit ka see, kui saan kollase paberi – valituks edasipääsejate hulka," rääkis Jüri. Kahjuks õnn talle aga ei naeratanudki…

Enim tuntust kogus superstaarihakatis 2007. aastal, kui astus kohtunike ette looga "Kasatšokk", sellest ka nimi Kasatšoki-Jüri.