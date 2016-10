Skandaalne Venemaa punkansambel Pussy Riot avaldas uue laulu "Straight Outta Vagina“, milles nähakse vastust USA vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi väljaütlemistele.

Punkbänd Pussy Riot on avaldanud uue laulu koos provokatiivse muusikavideoga, mida peetakse vastulöögiks Donald Trumpi sõnavõtule, kus presidendikandidaat väitis, et „kui näen ilusat naist, haaran tal v***st“. Pussy Rioti üks eestvedajaid Nadežda Tolokonnikova kommenteeris Briti ajalehele The Guardian laulu seost Trumpiga järgnevalt: „Seda laulu võib küll pidada vastuseks Trumpile. Aga mina usun, et võimas naiselik seksuaalsus on palju suurem ühest populistlikust suurushullustuses mehest.“ Ta lisas veel: „Trump toetab avalikult Vladimir Putini autoritaarseid meetodeid. Ja see on hirmutav. Ma ei taha sellises maailmas elada.“

„Straight Outta Vagina“ video on filmitud Los Angeleses ja selle autoriks on Ameerika produtsent Dave Sitek. Laulu pealkiri tõlgituna on „Otse vagiinast“ ja tekst sisaldab mitmeid otsekoheseid värsse nagu „Don’t play stupid, don’t play dumb, vagina’s where you’re really from“ („Ära mängi rumalat, ära mängi lolli, vagiinast oled sa tegelikult pärit“).

Pussy Riotilt on lähiajal oodata veel kahte poliitikateemalist muusikavideot.