Kuna uue parvlaeva Leiger reisijatesalongi on paigaldatud Istanbuli siluett, siis kas laeva kaunistamine mošeede ja minarettide kujutistega oli Eesti-poolne tellimus?

Sirle Arro, ASi Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja: Laeva sisekujunduse lahendus on valitud meie sisekujundaja ning tehase sisekujundusfirma koostöös.

Konkreetne Istanbuli siluett on lisatud laevatehase initsiatiivil ja meiega kooskõlastamata – n-ö nendepoolne kingitus. Lisaks Istanbuli siluetile on lisatud ka Tallinna siluett ja seegi nende initsiatiivil.

Laeva lõplikud graafilise disaini lahendused on väljatöötamisel ja need paigaldatakse laevale pärast Eestisse naasmist. Graafilise disaini lahendustes on märksõnadeks saartega seotud vaatamisväärsused ja kangelased.

Ehk kinnitame, et laeval ei saa liinile asumise ja reisijate laevale astumise ajaks olema ühtegi islamisümbolit.