Olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo arutles isiklikus blogis põnevalt ja avameelselt nii oma hiljutisest mõttelaadi muutusest, tulevikuplaanidest kui ka Eesti purjetamise ja purjetajate paratamatutest probleemidest.

"Teine fakt peitub meie väikses Eestis. Ükskõik, mis pidi me sellele probleemile ka otsa ei vaata, siis maarjamaad vahemere ega Kariibi äärde me ei mõtle," kirjutab Rammo, kes sai Rio de Janeiro olümpial Laser Standard klassis 21. koha.

"Sellest tulenevalt oleme mina, koos kõigi ülejäänud Eesti purjetajatega selgelt ebasoodsas seisus - vahet pole kui vinged mehed/naised me ka pole ja kui kaua me endale ei korruta, et "pole olemas sxxxa ilma, on sxxad riided", siis üks hetk tuleb piir ette - kindad, otsad, muud detailid, ja lõpuks ka meri ise lähevad jäässe!