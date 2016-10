Stress on asi, mis tundub keeruline vältida eriti siis, kui nii kodune kui töine elu seavad päris kõrgeid nõudmisi igapäevaelule. Kuid ometi on oluline stressimärke ära tunda, et temaga edasise heaolu nimel õigel ajal tegeleda osata.

Healthy Food Star toob välja kaheksa märki, mis viitavad tõsise stressi olemasolule.

1. Suurenenud juuste väljalangemine ja kiilaspäisus. Laialt levinud arvamuse kohaselt kaotab inimene umbes sada juuksekarva päevas. Kui sa paned aga tähele, et juukseid jääb igapäevaselt pihku paras pusa, võib see olla tingitud stressist. Püüa selle põhjustele jälile jõuda ning tegele sellega.