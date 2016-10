Alustan ettevõtja Indrek Neivelti paar aastat tagasi väljapakutud ideest tõsta Eestis miinimumpalk 1000 euroni kuus. Lootsin väga, et see käivitab arutelu Eesti majanduspoliitika radikaalseks muutmiseks. Asjatu lootus! Neivelt hindas ilmselt Eesti ettevõtlust ja poliitikat valitsevat eliiti üle – idee kadus nagu soomülkasse visatud kivi isegi laineid tekitamata.

Ammuloetud vene muinasjuttudest meenub Loll-Ivan, kes midagi tegemata ahjul lesides siiski oma õnne leidis. Mulle meenub see optimistlik sell ikka siis, kui kuulen Eesti majanduspoliitika kiitmist – see olevat maailma parim. Kui meie majandus on kriisist saati (juba ligi kümme aastat) nagu kännu taga kinni, siis ainult teiste riikide süül – need ei taipa meie suurepärastele kaupadele ja teenustele tormi joosta. Vaataks õige lähemalt seda majanduspoliitilist ahjupealset, kus me oma tarkust kiites majanduskasvu ootame.

Madala palga poliitika taga seisvate äri- ja poliitmaailma rehepappide sõnavaht ei erine oluliselt nõukaaegsete kommunismiehitajate loosungitest: rikkus (kommunistlik õndsus) paistab juba horisondil, veel veidi kannatust ja õnn jõuab meie õuele. Enn Vetemaa „Kalevipoja mälestustest“ tuntud spetsialistid innustamise alal loovad meedias sürrealistliku pildi õnneuimas rikkuse poole rühkivast rahvast. Välismaalased küsivad aga imestunult, miks eestimaalased nii vähe naeratavad? Meie imestame, miks eestimaalased on üksteise suhtes nii kahtlustavad ja kurjad ning miks kannatavad ülekohtu all need, kes kahtlustavad ja kurjad ei ole?

Madalate palkade alusmüüdid

Miinimumpalka ei tohtivat oluliselt tõsta, sest see laostavat meie ettevõtjad. Nad sulgevad ettevõtted ja lähevad siit ära. Aga kus oodatakse ettevõtjaid, kelle äri püsib ainult madalate palkade najal? Kus vajatakse ettevõtjaid, kes ei suuda organiseerida oma ettevõtte tootlikkust sellisel tasemel, et maksta töötajatele korralikku palka? Millises ühiskonnas austatakse ettevõtjaid, kes paluvad laste- ja peretoetusi vähendada, et sundida inimesi nende pakutava näruse palga eest tööd tegema? Kui selline koht on maailmas olemas, siis soovime neile head teed – ELi liikmeks olevasse Eestisse nad ei sobi.

Miinimumpalka ei tohtivat oluliselt tõsta, sest siis jäävat paljud inimesed tööta. Nende kvalifikatsioon olevat sedavõrd madal, et ükski ettevõtja ei saaks neile töö madala tootlikkuse tõttu kõrgemat palka maksta. Niisiis, ettevõtjad mängivad palga maksmist ja töötajad mängivad ettevõtjale töö tegemist? See tragikoomiline näitemäng lämmatabki arengu. Ka Eestis tuleb kõigil endale selgeks teha, et ainult teadmiste ja oskuste pidev parandamine (elukestev õpe) võimaldab neil tööd leida ja töökohta hoida.

Tegelikult ei ole aga Eesti ettevõtjad ja tööinimesed üldse nii õnnetult kehvad, kui miinimumpalga põhjal oletada võiks. Madal miinimumpalk on ju sageli suunatud ahne riigieelarve vastu – makse makstakse ainult miinimumpalgalt, ülejäänud palgaosa läheb maksuvabalt ümbrikku. Nii ümbriku andjad kui ka saajad rõõmustavad, et neil õnnestus pensionäre ja arste alt tõmmata, rääkimata valitsuse kiiduväärsest petmisest tulumaksu osas. Miinimumpalga majandusliku kahjulikkuse kõrval on vahest veelgi raskemate tagajärgedega ühiskondliku moraali laostamine.

Ettevõtted ja inimesed arengule

Seadustame miinimumpalga tõstmise, näiteks viie aasta jooksul järk-järgult 1000 või koguni 1200 euroni kuus. Samuti tuleb ettevõtjatel suunata oma kapital ja organiseerimistöö kõrgema lisandväärtusega toodete tootmisele oma valdkonnas või kõrgema lisandväärtusega valdkondadesse üleminekule. Viis aastat oleks piisavalt pikk aeg kohandumiseks uue palgapoliitikaga. Kõrgem palk tuleb ju ettevõtjatele kasuks, kui kasvab nõudlus nende toodetele ja teenustele.

Imelik on tööpuuduse kasvu kartus tingimustes, kus paljud ettevõtjad kaebavad tööjõu puuduse üle. Miinimumpalga tõus vabastab tööjõudu konkurentsivõimetutest ettevõtetest ja suunab ümber kõrgemat palka pakkuvatesse ettevõtetesse. Kahtlemata on kõigepealt vajalikud töötukassa pingutused juba töötavate inimeste ümberkvalifitseerimiseks.

Pikemas perspektiivis tuleb aga hoolitseda riikliku kutse- ja kõrghariduse suunamise eest ettevõtetes nõutavate erialade pakkumisele – miinimumpalga tõusust tuleneva tulumaksu laekumise kasvu peaks sinna suunama. Lisaks kõigele muule hoiab miinimumpalga tõstmisest tingitud üldine palgakasv paljusid tagasi välismaale tööotsinguile minekust ja vahest leiab üha enam välismaal töötavatest eestlastest tee tagasi koju.