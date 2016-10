Vestlevad kaks sõpra:

"Kas tead, mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru."

"Kas tõesti? Noh, nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind lukksepp Ivaniga meie trepikojast."

"Miks sa seda arvad?"

"Noh, millal ma ka koju ei tuleks, ikks lamablukksepp Ivan meie voodis!"