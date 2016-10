Tänane "Meie aasta Austraalias" osa viib Thirlmere linnakesse külla eestlastele. Seal ootab neid ees kohtumine Imantiga – Eesti päritolu mehega, kes päästnud suure tulekahju käest oma maja ja võidelnud pruuni ussi ning hiigelvaraaniga.

Suured põlengud on Austraalia iga-aastane nähtus ja oma reisi planeerides peavad ka Tuuli ja Arbo tõsiselt mõtlema, kuhu minna, et reis võimalikult ohutuna kulgeks. Nii keerataksegi täna teelt kõrvale ja suundutakse väikesesse Austraalia linna, mille kohalike sõnul on just eestlased kuulsaks teinud.

Eesti juurtega inimesi pere ka eest leiab ja neist ühega, vägeva mehe Imantiga, veedetakse koos kohe mitu päeva. Imanti jutte kuulavad suurte silmadega nii poisid kui ka Tuuli ja Arbo, sest vähe on eestlasi, kes kokku puutunud suurte põlengute, ohtlike ämblike ja pruuni ussiga ning kõikide käest ka elusalt pääsenud.

"Meie aasta Austraalias" on Kanal 2 ekraanil täna kell 20.