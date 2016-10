Endine Briti seebiooperi “EastEnders” näitlejanna Kierston Wareing tunnistab, et kirg Coca-Cola vastu läks talle maksma viis hammast.

Aastatel 2012-2014 “EastEndersis” mänginud näitlejanna rääkis Daily Mirrorile, et jõi iga päev kaks ja pool liitrit Coca-Colat. Ta ei teinud välja hambaarstide manitsusest, et suhkrurikas jook võib tema hambaid kahjustada.

“Mu hambad on kannatada saanud. Mind hoiatati aasta tagasi, aga ma ei võtnud seda tõsiselt. Aasta edasi, ja mul on viis hammast välja langenud. See on nii valus, ärkan põrgupiinades ja see kõik on Coca-Cola süü. Ma olin sellest sõltuvuses.”

Paraku võib Kierston veel mõnest hambast ilma jääda, sest ta on asendanud Coca-Cola kulistamise Wispa-nimeliste šokolaadibatoonidega. Neid sööb ta neli tükki päevas.