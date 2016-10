Norralanna Therese Johaug suhtles taaskord pärast mõneajast pausi meediaga ning ütles, et praegused ajad ei ole sugugi kerged. "Kõik on käinud üles-alla. Mõnel päeval olen tahtnud suusad varna riputada, aga siis jällegi olen meenutanud kui väga ma suusatamist ja sporti naudin," teatas Johaug. "Väga imelik, et paljud mind ei usu. Mina olen rääkinud ainult tõtt ja loodan, et see saab selgeks kõigile."

Siiski lisab ta, et on ka inimesi, kes teda aitavad: "Leian jõudu enda lähedastest ja Norra inimestest, kes mind toetavad. Usun, et suudan sellest välja tulla ja loodetavasti kogu rahva toetusega."

Saatusliku kreemi kohta, kus väidetavalt oli keelatud ainete märgis peal, ütleb norralanna nii: "Mul pole õrna aimugi, kas see märk oli karbi peal või mitte. Tavaliselt kontrollin ma ise mitu korda, kuid seekord tõi mulle selle ravimi arst, kes apteeki selle järgi läks." "Fredrik (Bendiksen, arst) ütles mulle, et ma tohin seda kreemi kasutada. Loomulikult ma usaldasin teda, ta on pikalt koondise juures olnud ja arst juba üle 30 aasta," veeretas Johaug taaskord süü abilisele. "Mis on juhtunud see on juhtunud, kuid usaldus on kadunud. Inimesed teevad vigu, kuid seekord tabas ebaõiglus mind."