Esmalt alustas ta arutlemist selle üle, miks selline saade nagu "Kellapid" üldse TV3e eetrisse pandi. "See on selline kanal [TV3], kes on jätnud endast sellise mulje, et nad konstantselt on hädas oma vaatajanumbritega ja nad üritavad kogu aeg leida lahendusi, mismoodi tuua midagi lahedat välja ja nad alati kukuvad näoli," arvas Koik.

Tundub, et Märt Koik läks jälle närvi. Seekord otsustas näitleja oma Youtube kanalil arvustada TV3e komöödiasarja "Kellapid", mis kokkuvõtlikult öeldes on tema arvates täiesti õudne.

Teatavasti sai Endel Kellapi karakter alguse saatest "Pühapäev Sepoga", mis oli Koiki arvates TV3 üritus järgi teha "Suurt komöödiaõhtut". Ning kuna seal saates sai Ago Andersoni loodud karakter (keda Koik iseloomustas sõnaga friik) tuntuks, said Koigi sõnul inimesed TV3es aru, et karakterist võiks teha eraldi saatesarja. „Rahvale Endel väga meeldis ja siis mõeldi, et hakkavad lüpsma ja tegid Kellapite seriaali, mis on minu arust täiesti õudne,“ rääkis Koik.

Koiki arvates ei olnud sarjas mitte midagi naljakat. Nalju, mida sarjas tehti, pidas ta liialt labasteks. "Kas me saame kokku leppida, et kui me teeme komöödiasarja, siis esimene nali võiks olla tugev, esimene nali võiks olla selline, mis ajaks rahva naerama ka ikka," ütles Koik Endeli ema (Raivo E. Tamm) poolt tehtud nalja "Endel, jää koju, ma teen koogel-moogelit ja sügan su selga" kohta.

"See on päris sari, mille peale on kulutatud päris raha…," väljendas Koik oma imestust.

Seejärel arultes Koik, et kes siis õigupoolest sellise sarja sihtgrupp on. Sellele ta ühest vastust ei leidnudki, kuna saates tehtavad naljad olid eripalgelised ja justkui erinevatele sihtgruppidele mõeldud. "Tekst on selline, et "meil elu on raske ja riigikogulastele on kõik tasuta". Kas see sihtgrupp on siis kõik need valitsuse kallal vingujad?" arutles Koik esmalt.

"Sihtgrupp on nüüd selge, need ongi sellised madalalaubalised, Rahva Ühtsuse Erakonna valijad, kuid samas visatakse nalja tasuta ühistranspordi ja Savisaare valijate üle,“ analüüsis Koik, kui oli sarja edasi vaadanud. Savisaarega seotult ütles Koik isegi seda, et ta pigem vaataks sarja "Savisaare protsess" (ka seda on Koik analüüsinud – K.P.), kuna seal on rohkem nalja.

Koik kritiseeris ka produktsiooni ja dramaturgiat, kuna leidis sarjast mitmeid loogikavigu.

Näiteks sarja teises osas, kui Endel loteriipileti ostis, vahetus loteriipilet mitmeid kordi – algselt näidati, et ta ostis Viking Loto pileti, võidunumbrid, mis ette loeti, olid hoopiski Superloto omad ning sarja lõpus, kui kadunud piletit tänaval vedelemas näidati, oli selle peale kirjutatud hoopiski Euro Jackpot. "Kuidas on võimalik, et produktsioon on nii laisk?" küsis selle peale Koik.

Koigi jaoks tundus veider ka see, et sarja kolmandas osas, kui Endeli ema ehk Raivo E. Tamm arsti juurde läheb, ei üritatagi televaatajate eest varjata, et tegelikult on see Raivo E. Tamm kellel on paksu naise kostüüm seljas. "Nad näitavad seda reaalselt välja, mis tekitab minus selle küsimuse, et mis kuradi žanri ma üldse vaatan? Mul on kõik täiesti segi, ma ei saa s*ttagi aru, ma ei saa aru, mida ma vaatan," oli Koik ahastuses.

Siiski leidis Koik ka sarja juures midagi positiivset, tema arvates on sarja näitlejad siiski kõik väga head, kuid tema jaoks tundus hämmastav, et Mart Juur seda sarja kirjutab. "Mart, tee mis iganes sa soovid, aga ma ei aga ma ei näe seda sarja heas valguses, sest see on hästi halb. See on selline TV3e lüpstud sari: kuulge Kellapid läksid peale, teeme sarja Kellapitest, sest siis me saame järsku kolm vaatajat juurde!" ütles Koik.

Lõpetuseks ütles Koik, et rohkem ta seda sarja ei kavatse vaadata, kuna ta ei soovi seda teha.

"Ma ei ole enne näinud ühtegi eesti sarja, mis nii meeleheitlikult üritaks Benny Hill olla kui see praegu, see on täiesti uskumatu, täiesti kohutav," ütles ta.