Krüolüpolüüs on unikaalne liigsete rasvaladestuste kõrvaldamise meetod madala temperatuuriga mõjutamise teel, mille tulemusena rasvkoe kogus küll aeglaselt, kuid siiski kindlalt väheneb ning rasvarakkude purustamise protsess jätkub ka pärast protseduuri lõppemist veel 2-2,5 kuu jooksul. Kogu selle aja jooksul rasvkoe maht väheneb.

Ühe seansi jooksul kõrvaldatakse probleemsetest piirkondadest kuni 25% rasva. Tegemist on väga efektiivse püsiva ja pikaajalise tulemusega protseduuriga.

Milliste kehaosade jaoks on krüolüpolüüs efektiivne? Krüolüpolüüsi protseduur saab kerge vaevaga hakkama rasvaladestustega, mida ei ole isegi intensiivsete füüsiliste treeningute ja rangete dieetide abil võimalik kõrvaldada. Tasub märkida, et saavutatud tulemust on võimalik füüsiliste koormuste ja õige toitumise abil pikaks ajaks säilitada.

Miks just krüolüpolüüs? Sellel on terve rida positiivseid omadusi, mille seas on ohutus, mitteinvasiivsus, valutus (protseduur ei kahjusta nahka vähimalgi määral), toksilise efekti puudumine, samuti rasvaladestuste külmaga mõjutamise suur täpsus.

