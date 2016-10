Sügis on õigeim aeg kõikvõimalike ahjuroogade valmistamiseks. Mõnedega neist saab ravida ka tervisehädasid.

Näiteks ahjukartulid aitavad peavalu vastu, eriti, kui see on tingitud alkoholist, kirjutab portaal Good Housekeeping.

Seda seletatakse sellega, et alkohol on diureetikum, mis viib kehast vett välja ja nii kaotab organism kaaliumi. Kaaliumirikas toit aitab aga pohmelusest tingitud peavalu leevendada. Kui ühes keskmises banaanis on 467 mg kaaliumi, siis koorega ahjukartulis koguni 721 mg.